später lesen Neuss Pflegetreff diskutiert morgen Aspekte der Patientenautonomie 2017-05-08T19:22+0200 2017-05-09T00:00+0200

Die Einführung der Versorgungsplanung wird die Selbstbestimmung der Betroffenen in der Sterbephase erhöhen. Davon ist Werner Schell vom "Pro Pflege Selbsthilfenetzwerk" überzeugt, der das Thema Patientenverfügung in den Mittelpunkt des nächsten Pflegetreffs macht. Zu dem wird am morgigen Mittwoch auch Barbara Steffens erwartet, die Landesministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter.