Neuss: Pilgern für die Kinderklinik

800 Kilometer - so weit will die Neusserin Stephanie Meierhöfer insgesamt in den kommenden Wochen gehen. Die 29-Jährige pilgert seit eineinhalb Wochen auf dem Jakobsweg. In einem Blog und auf Facebook berichtet sie von ihren Erlebnissen und veröffentlicht Fotos. Ihr Ziel: Sie will ihre Leser damit dazu animieren, der Aktion Luftballon - dabei handelt es sich um den Förderverein der Kinderklinik im Lukaskrankenhaus - Geld zu spenden. 238 Kilometer hat Meierhöfer schon hinter sich gelassen. Einmal war sie kurz davor aufzugeben.

Die Idee, für einen guten Zweck zu wandern, hatte Meierhöfer vor etwa einem halben Jahr. "Mit Arbeitskollegen habe ich den Garten einer OGS neu gestaltet", erzählt Meierhöfer. "Es war schön, zu sehen, wie die Kinder sich freuen. Und da wurde mir klar, dass ich mich mehr sozial engagieren will." Dies sei neben ihrem Job in der Sparkasse aber nicht so einfach. "In der Woche kann ich mich nicht engagieren, und am Wochenende werden selten Helfer gebraucht."

Meierhöfer hörte von einer Bekannten, deren Freund auf dem Jakobsweg gewandert war, und entschied: "Das mache ich. Ich will eh mal raus." Die Aktion Luftballon möchte sie unterstützen, weil das Projekt viel für Kinder macht und sie genau weiß, wofür das Geld verwendet wird. "Ich wohne in der Nähe des Lukaskrankenhauses und arbeite gegenüber, deshalb kenne ich das Projekt gut." Wie viel mittlerweile schon gespendet wurde, weiß sie nicht. Als dann vor einem halben Jahr feststand, dass Meierhöfer auf dem Jakobsweg wandern geht, begann sie mit den Vorbereitungen. "Ich habe ständig meine Wanderschuhe getragen und habe das Wandern geübt", sagt sie. "Ich bin im Neandertal 20 Kilometer mit einem vollgepackten Rucksack gelaufen." Einmal ist sie auch von Neuss nach Köln gewandert. Doch so hart hätte sie sich das Pilgern auf dem Jakobsweg nicht vorgestellt: "Die ersten 28 Kilometer ab St. Jean Pied-de-Port waren schlimm. Das war jenseits von Gut und Böse, denn es ging immer nur bergauf."

Sie lief sich Blasen und hatte hier und da mal "Wehwehchen". Als sie dachte, sie habe das Schlimmste hinter sich, stand ihr dann noch ein Berg bevor. "Da war ich kurz vorm Aufgeben", erklärt sie. "Einem Australier, den ich dort traf, ging es genauso. Wir haben dann aber beschlossen, doch weiter zu machen und das Stück zusammen zu wandern." Danach trennten sie sich wieder, weil Meierhöfer schneller unterwegs war. "Jeder hat sein eigenes Tempo", sagt Meierhöfer, die mittlerweile in fünf Stunden mehr als 20 Kilometer schafft.

Nach der Tour bergauf folgte das Bergab. "Darauf hatte ich mich die ganze Zeit gefreut, und dann war das noch schlimmer als bergauf", erzählt Meierhöfer. Der Weg sei auch sonst nicht so einfach zu bewältigen, da auch viele Bäume im Weg liegen würden.

Für ihre Tour hat Meierhöfer sieben Wochen eingeplant. Vier Wochen davon sind unbezahlter Urlaub. "Ein halbes Jahr habe ich dafür gespart", sagt sie. "Ein paar Freunde meinten, dass ich doch verrückt sei. Dafür könne ich auch vier Wochen in die Karibik fahren." Andere Freunde stehen hinter ihr und ihrem Vorhaben. "Meine Eltern sind stolz. Sie waren erst besorgt, dass ich alleine gehen will. Dann haben sie sich aber den Film ,Ich bin dann mal weg' angeschaut und seitdem haben sie keine Sorge mehr, aber Respekt." Gestern ist Meierhöfer in Belorado angekommen. Fünfeinhalb Wochen hat sie nun noch Zeit, um Santiago de Compostela zu erreichen. Sie ist optimistisch: "Ich werde immer schneller, vielleicht brauche ich gar nicht die sieben Wochen für die Strecke."

Quelle: NGZ