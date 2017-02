Nachruf: Pioniere der HNO-Heilkunde

Neuss (NGZ) Seit 95 Jahren ist die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde in Neuss eng mit dem Namen der Familie Grevers verbunden. Großen Anteil daran haben Gerta und Heinz Grevers. Sie waren Eheleute und Kollegen und bleiben auch im Tod unzertrennlich. Heinz Grevers starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren, nur einen Tag nach seiner Frau, die im Alter von 93 Jahren einer langen Krankheit erlag.

Die beiden Fachärzte betrieben an der Krämerstraße eine eigene Praxis. Darüber hinaus führten sie über Jahre im heute städtischen Lukaskrankenhaus an der Preußenstraße eine Belegabteilung. Sie war mit 42 Betten die bundesweit größte HNO-Abteilung dieser Art und Vorläufer der 1984 am "Lukas" etablierten HNO-Klinik.

Schon Grevers Vater Gerhard war HNO-Facharzt und 1921, dem Geburtsjahr von Sohn Heinz , der erste Spezialist dieser Fachrichtung in Neuss. Die Begeisterung für ihr Fach konnten Heinz und Gerta Grevers weitergeben. Tochter Amelie übernahm die elterliche Praxis, die heute im Hafenkopfgebäude ansässig ist, Sohn Gerd praktiziert in Starnberg.

Die große Passion von Heinz Grevers war die Jagd, zudem engagierte er sich im Lions-Club.

Quelle: NGZ