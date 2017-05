Neuss: Politiker stiftet Tafel am Zeughaus

Politiker stiftet Tafel am Zeughaus

Unter "Neuss historisch" werden Denkmäler der Stadt einheitlich vorgestellt.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

13 Jahre lang durfte Hartmut Rohmer (SPD) Vorsitzender des Kulturausschusses sein. Weil ihm das, wie er sagt, so viele Möglichkeiten eröffnete, seinen Horizont zu erweitern, wollte sich der im Sommer aus dem Amt ausscheidende Stadtverordnete mit einer besonderen Schenkung bedanken. Er stiftete die erste Informationstafel, mit der künftig unter dem Label "Neuss historisch" Sehenswürdigkeiten hervorgehoben und erläutert werden. Diese "Nummer eins" hängt seit gestern am Zeughaus auf dem Freithof.

Die Idee zu "Neuss historisch" entstand aus dem Wunsch heraus, eine, wie es Stadtarchivar Jens Metzdorf nannte, einheitliche Form der Darstellung zu schaffen, die qualitätvoll und modern ist. Die Lösung liegt in einer Kombination aus einer Informationstafel und digital "hinterlegten" Erläuterungen. Über einen QR-Code auf der Tafel gelangt man zu einem Audioguide und kann sich so von der Internetseite der Stadt gesprochene Erläuterungen herunterladen. Diese Informationen sind auf Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar; es gibt aber auch Versionen in Leichter Sprache - und "op Nüsser Platt".

Weitere Sprachen könnten auf Wunsch des Sponsors angeboten werde, der die Info-Tafel zu einem bestimmten Gebäude bezahlt. Denn Teil des Konzeptes ist es, dieses langsam wachsende System nur über private Geldgeber aufzubauen. Rohmer war der erste, weitere Sponsoren wurden schon für das Haus Oberstraße 17, die Barbarakirche, das ehemalige Klosterzentrum an der Brückstraße, das ehemalige Herz-Jesu-Kloster aber auch das "Haus am Pegel", das heutige Stadtarchiv und das Obertor sowie das "Haus Vogelsang" auf der Furth, das Rheinlandhaus, die ehemalige Synagoge und das Wasserwerk an der Weingartstraße gefunden. Sechs Tafeln wurden bereits produziert und werden jetzt zeitnah platziert.

Zielgruppe sind nach Darstellung von Kulturdezernentin Christiane Zangs Besucher der Stadt ebenso wie die Neusser selbst. Sie freut sich auch, dass das Design für dieses neue Informationssystem von Cornelius Uerlichs entwickelt wurde, einem Träger des städtischen Kunstförderpreises.

(-nau)