Neuss: Polizei ermittelt wegen mehrerer Einbrüche im Stadtgebiet

Gleich mehrere Einbrüche im Neusser Stadtgebiet beschäftigen die Polizei. Im Zeitraum zwischen vergangenem Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße "Am Alten Bach" eingedrungen. Wie die Polizei gestern mitteilte, erbeuteten sie Schmuckstücke. Zuvor schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe ein, um in die Wohnung zu gelangen.

Am Samstagnachmittag, in der Zeit zwischen 14.30 und 18 Uhr, gelangten unbekannte Täter zudem in den Garten eines Reihenhauses an der Nievenheimer Straße in Norf. Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht bekannt.

Am Samstag gelangte ein Täter gegen 17.45 Uhr - ebenfalls im Stadtteil Norf - über die Garage ans erste Obergeschoss eines Reihenhauses an der Geibelstraße. Dort hebelte er ein Fenster auf. Im Inneren wurde der Einbrecher von der Wohnungsinhaberin überrascht. Er konnte durch das zuvor aufgebrochene Fenster flüchten. Der Polizei liegt keine Beschreibung des Einbrechers vor.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen mit Bezug zu den genannten Taten nimmt die Polizei des Rhein-Kreises unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, sich Einbrechern in den Weg zu stellen. "Spielen Sie nicht den Helden. Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei und geben Sie ihr eine möglichst gute Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs. Warten Sie mit der Information an die Polizei nicht zu lange. Wählen Sie in diesen Situationen sofort die Notrufnummer 110", schreibt die Polizei, die zudem regelmäßige Informations-Veranstaltungen zum Thema Einbruchsschutz für interessierte Bürger anbietet. Diese Beratungstermine sind im Internet unter www.polizei.nrw.de/rhein-kreis-neuss zu finden und individuell vereinbar.

Quelle: NGZ