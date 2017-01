Ein 34 Jahre alter Grevenbroicher hat am vergangenen Dienstag Anzeige bei der Polizei erstattet. Seinen Angaben zufolge war er am frühen Samstagmorgen gegen 5.40 Uhr Opfer eines Raubes geworden. Das teilte die Polizei gestern mit.

Während der Fahrt in der U75 von Düsseldorf nach Neuss entrissen ihm demnach drei unbekannte Männer den Rucksack. Als die Männer darin offensichtlich nichts von Wert fanden, schlug einer der Täter dem 34-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Während der Grevenbroicher benommen zu Boden stürzte, zog ihm einer der Männer das Portemonnaie aus der Gesäßtasche der Hose. Das Trio flüchtete anschließend an der Haltestelle "Am Kaiser" aus der Bahn.

Das Opfer erlitt durch den Faustschlag laut Polizei nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen. Nach der Tat setzte der 34-Jährige seine Fahrt fort und stieg an einer anderen Haltestelle aus. Am nächsten Morgen suchte er dann einen Arzt auf.

Die Polizei sucht anhand einer Beschreibung nach drei Tatverdächtigen im Alter von 30 bis 35 Jahren. Der Haupttäter war etwa 1,80 Meter groß und hellhäutig. Seine schwarzen, gelockten Haare trug er kurz. Alle drei Männer sprachen Arabisch.

Neben den Tatverdächtigen sucht die Polizei auch Zeugen des Vorfalls. Es gibt Hinweise auf ein junges Pärchen, das den Vorfall in der Bahn mitbekommen haben könnte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Wie man sich als Zeuge verhalten sollte, erklärt Polizeisprecherin Daniela Dässel: "Man sollte nicht den Helden spielen, sondern schnell den Notruf wählen."

Quelle: NGZ