Neuss: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen an Feiertagen

An den Feiertagen haben Einbrecher in Neuss gleich mehrfach zugeschlagen. Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, überraschten Bewohner am Birkweg bei ihrer Heimkehr gegen 18.45 Uhr einen ungebetenen Besucher, der sich während ihrer Abwesenheit Zutritt zum Einfamilienhaus verschafft hatte. Die Zeugen konnten gerade noch eine dunkel gekleidete, männliche Person aus dem Fenster springen und durch den Garten weglaufen sehen. Dabei rief der Unbekannte "Komm, schnell weg", was die Vermutung nahe legt, dass unweit ein Komplize wartete. Das teilte die Polizei gestern mit. Das Duo hatte am Birkweg offenbar eine Kellertür aufgebrochen, war dann aber von den heimkehrenden Bewohnern noch gestört worden, bevor es Beute machen konnte. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.