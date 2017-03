später lesen Neuss Polka, Wodka, Popolski: Eine etwas schräge Musikgeschichte im RLT 2017-03-26T18:22+0200 2017-03-27T00:00+0200

Am Anfang war die Polka. Und weil sein Großvater ein begnadeter Musiker war, der die Grundlage für 90 Prozent aller internationalen Tophits schuf, hat Pawel Popolski eine Mission: Er will das Erbe seines zeitlebens unbekannt gebliebenen Opas bekannt machen. Also schleppt er die alten Möbel des Musikpioniers aus der kleinen Wohnung in der elften Etage eines Plattenbaus im heimischen Zabrze ins Auto und karrt sie die rund 1000 Kilometer rüber in "The Polka-City of Neuss". Ein bisschen museal soll es auf der Bühne schließlich zugehen, wenn er in "der historischer Mehrzweckhalle", gemeint ist das RLT, munter und wodkatrunken aus der Musikgeschichte plaudert. Dort war Pawel Popolski alias Achim Hagemann, jetzt mit dem Programm "Der wissen der wenigste" zu Gast. Von Andreas Buchbauer