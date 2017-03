Neuss: Preise auf dem Neusser Grundstücksmarkt steigen

Insgesamt sind im vergangenen Jahr 1365 Kauffälle übermittelt worden. Die Auswertungen und Analysen zeigen, dass die Preise auf nahezu dem gesamten Grundstücksmarkt kontinuierlich steigen - für unbebaute Grundstücke gegenüber dem Vorjahr um rund vier Prozent. Das führte zu einer Anhebung der Bodenrichtwerte für Wohnbauland im Durchschnitt um zehn Euro. In exklusiven Lagen, beispielsweise Grundstücke in Rheinnähe wie "Allmende" in Uedesheim und "Am Röttgen" in Grimlinghausen, sind die Preise sogar um 30 Euro gestiegen. Wohnbauland wurde 2016 im Mittel mit rund 380 Euro pro Quadratmeter gehandelt. Die Bodenrichtwerte für Gewerbebauland wurden um durchschnittlich fünf bis zehn Euro angehoben. Die Preise für reines Ackerland ziehen weiter stark an und lagen 2016 fast zehn Prozent über den Vorjahreswerten, der Bodenrichtwert für Ackerland liegt aktuell bei sieben Euro pro Quadratmeter. Lediglich die Bodenpreise für Geschäftslagen im Innenstadtbereich stagnieren.

Die Verkaufszahlen für neu erstelltes Wohnungseigentum befinden sich mit 46 Kauffällen nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Der generelle Wohnungsmangel wird durch einen Rekordumsatz im Jahr 2016 im Bereich des gebrauchten Wohnungseigentums bei über 500 Kauffällen verdeutlicht. Die Auswertungen bestätigen, dass die Preise auf dem Neusser Grundstücksmarkt grundsätzlich weiter ansteigen. Ein Grund dafür ist die Niedrigzinslage. Allerdings ist auch festzustellen, dass der Düsseldorfer Grundstücksmarkt einen erheblichen Einfluss hat.

Quelle: NGZ