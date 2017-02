Neuss: Prinzenpaar mitten unter Bücherfreunden

Alljährlich laden NGZ und Mayersche zu einem Prinzenempfang in die Buchhandlung in der Innenstadt ein.

Manch ein Bücherfreund blieb am Samstag irritiert erst mal stehen, bevor er die Mayersche betrat. Denn im Eingangsbereich der Buchhandlung standen mit Blumen und Luftschlangen dekorierte Stehtische, aus den Boxen tönte fröhliche Karnevalsmusik. Drum herum gruppierten sich normale Neusser, Karnevals-Gardisten und das Prinzenpaar.

Dem bereiten NGZ und Mayersche jedes Jahr einen gemeinsamen Empfang, seitdem die Zeitung mit ihrer Geschäftsstelle in die Buchhandlung gezogen ist. "Wir sind eine Heimatzeitung und dem Karneval eng verbunden", sagte NGZ-Redaktionsleiter Ludger Baten. Und Karnevals-Präsident Jakob Beyen befand: "Mitten in der Stadt präsent zu sein, ist für uns eine große Freude."

Die Aufmerksamkeit zog zunächst Solomariechen Mandy Gilles mit ihrem Tanz zum Village-People-Klassiker "YMCA" auf sich. Prinz Dieter III. und seine Novesia Anita I. gaben dann fleißig Autogramme, wenn gewünscht gern mit eigener Widmung. Viele Neusser nutzten die Gelegenheit. "So viele Autogramm-Karten wie heute sind bisher noch nicht weggegangen", sagte Dieter III. erfreut.

Dass nicht alle Kunden Karnevals-Fans waren, brachte den Prinz nicht aus der Fassung. "Bei manchen sieht man, wie sie denken: Was ist denn hier passiert", sagte er und lachte. Katja Spitzer von der Mayerschen ist sich jedenfalls sicher: "Das zieht natürlich Kunden an." Doch auch so hat sich der Empfang gelohnt. Sie bekam den Orden des Prinzenpaares und des Karnevalsausschuss. "Der kommt in meine Sammlung", versprach Spitzer.

(jahu)