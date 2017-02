später lesen Neuss Prinzenpaar talkt morgen auf dem blauen NGZ-Sofa Teilen

Es ist längst eine gute Tradition geworden: Zum Start in die heiße Phase des Karnevals stellt sich das Neusser Prinzenpaar eine Stunde lang den Fragen von NGZ-Redaktionsleiter Ludger Baten. So wird es auch in diesem Jahr sein. Prinz Dieter III. (Hellendahl) und seine Novesia Anita I. (Löwner) sind mit großem Gefolge morgen Gast beim Talk auf dem blauen NGZ-Sofa. Die öffentliche Veranstaltung im Restaurant Essenz, Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft an der Mühlenstraße, beginnt um 18 Uhr - Einlass 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.