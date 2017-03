Neuss: Punk-Musik zum Party machen

Leider fehlte es beim Auftritt der Bohemian Betyars in der Partytur an Gästen.

Landstreicher? Hippies? Folklore-Truppe? Wer die Bohemian Betyars erstmalig auf die Bühne steigen sieht, sieht Chaos: schwitzende Körper, die in grell-bunten Klamotten über die Bretter springen. Allein Geiger Máté Palágyi, ein Irwisch mit Schnauzbart, mit nichts bekleidet als einer grünen Jogginghose, ist die Definition eines Frontmanns. Wer aber eine chaotische musikalische Darbietung vermutet, täuscht sich. Der Sound der Band ist minuziös durchchoreografiert.

Am Dienstag hatte es das Budapester Sextett in die Partytur nach Weckhoven verschlagen. "Die treibende Dynamik von Punk und Ska, gewürzt mit traditionellen Melodien aus Ungarn und der ganzen Karpatenregion" - so beschreibt die Band selbst ihren Sound. Passt! Auf der Basis einer grandios groovenden Rhythmus-Sektion - herausragend Drummer Dániel Dankó - setzen Trompete, Gitarre und Violine ihre Klangklekse und Akzente in den Klangraum. Besonders im Ohr hängengeblieben sind "Csavargó", ein Song, der Klangschicht auf Klangschicht setzt, oder "Összefúj a szél". Nur einmal verfällt das Ska-Punk-Kollektiv in einen hypnotisch-psychedelischen Sound. Ansonsten regieren Hochgeschwindigkeits-Punk-Nummern und tanzbare Groove-Sounds. Die gute Laune ist allgegenwärtig. Und wenn's nicht so gut läuft? "Well, we drink and dance - mit dieser Formel löste Máté Palágyi das Problem. Auf Facebook hat sich das Sextett eine solide Basis von fast 30.000 Fans erspielt. In die Partytur hatten sich leider nur 30 Gäste verlaufen - für eine heiße Party fehlte es an Enge und Personenmasse. Schade, verdient gehabt hätten es die Bohemian Betyars allemal.

(jkr-)