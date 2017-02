Ausflugstipp: Raketenstation und Museum Insel Hombroich

Holzheim (JaHu) Zu Zeiten des kalten Krieges war das Gelände außerhalb von Holzheim ein Teil des Nato-Luftverteidigungsgürtels. Gemeint ist die Raketenstation Hombroich, die in den 1980er Jahren das Ziel von Demonstrationen der Friedensbewegung war. Inzwischen hat Kunst die Raketen ersetzt. Heute beherbergt das Gelände die Langen Foundation, das Kirkeby-Feld und das Feld-Haus, eine Dependance des Clemens-Sels-Museums und ist damit ein beliebtes Ausflugsziel für Kunstliebhaber der ganzen Welt geworden. Und die finden wenige Meter neben der Raketenstation ein weiteres Highlight: Die Museumsinsel Hombroich.

Auch dort ist ein Zusammenspiel von Kunst, Architektur und Landschaft entstanden. Die Museumsinsel ist der verwirklichte Traum des 2007 verstorbenen Düsseldorfer Karl-Heinrich Müller. In den 1980er Jahren hat er in ganz Europa nach einem Ort für seine Kunstsammlung gesucht und ihn schließlich in Neuss gefunden. Er begann den verwilderten Park an der Erft zusammen mit mehreren Künstlern zu rekultivieren. Seitdem gilt für das Gärtner-Team als Regel: "So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich in die Natur eingreifen."

Quelle: NGZ