Neuss: Ratsherr legt AfD-Landtagskandidatur nieder

Günter Weinert steigt aus. Die AfD muss im Wahlkampf den Bewerber wechseln. Heute Entscheidung. Von Ludger Baten

Zwei Monate vor der Landtagswahl (14. Mai) steht die AfD in Neuss ohne Direktbewerber da. Ihr bereits offiziell aufgestellter Kandidat, der Neusser Ratsherr Günter Weinert, hat sich zurückgezogen. Via E-Mail bestätigte er: "dass ich ... meine Direktkandidatur niedergelegt habe." Für eine weitere Stellungnahme war der Fraktionsvorsitzende der AfD im Neusser Stadtrat gestern nicht zu erreichen.

Somit kann über die Gründe nur spekuliert werden. Es scheint, als sei Weinert in den Gremien seiner Partei zunehmend isoliert. Nach Worten von Dirk Kranefuß, stellvertretender AfD-Kreisvorsitzender, habe eine "kleine, interne Auseinandersetzung" dazu geführt, "dass Herr Weinert in den Sack gehauen hat". Aus seiner Sicht sei der Rückzug nicht erforderlich gewesen. Kranefuß war bei der parteiinternen Entscheidung um die AfD-Landtagskandidatur seinem Fraktionskollegen unterlegen. Nach dessen Verzicht unternimmt Kranefuß aber keinen zweiten Anlauf auf die Direktkandidatur im Wahlkreis Neuss.

Wer für die AfD in den Wahlkampf zieht, soll sich heute entscheiden. Bisher sei bekannt, so heißt es aus Parteikreisen, dass sich zwei Bewerber auf der Aufstellungsversammlung vorstellen werden: Jochem Hechler und Axel Krause. Rechtliche Probleme sind nicht zu befürchten. Änderungen der Wahlvorschläge sind bis um 27. März möglich.

Wer auch immer für die AfD in den Wahlkampf zieht, er wird mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht im neuen Landtag sitzen. Kein AfD-Politiker aus dem Rhein-Kreis Neuss hat einen aussichtsreichen Platz auf der NRW-Liste erkämpfen können, die darüber befindet, wer für die AfD in den Landtag geht, wenn sie die Fünf-Prozent-Hürde übertrifft. Das gilt - so sagen es die Umfragewerte - als sicher. Gar ein zweistelliges Ergebnis erscheint möglich.

Die AfD zählt nach eigenen Angaben kreisweit knapp 120 Mitglieder, deren Sprecher seit Mai vergangenen Jahres der Kaarster Ratsherr Christof Rauch ist. In Neuss stütze sich die Partei, so Dirk Kranefuß, auf rund 30 Mitglieder: "Wir sind eine bürgerliche Querschnittsbewegung mit Zulauf von links bis rechts."

Quelle: NGZ