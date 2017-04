Neuss: Reifen am Wahlkampfbus der SPD zerstochen

Irgendwann zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen muss es gewesen sein, als unbekannte Täter die vier Reifen des Wahlkampfbusses von SPD-Landtagskandidat Arno Jansen zerstochen haben. Ein Nachbar, der früh zum Angeln gehen wollte, habe ihn auf den Vandalismus aufmerksam gemacht, erzählt der Politiker, der auch Fraktionschef der SPD Neuss ist: "Ich habe natürlich Anzeige bei der Polizei erstattet."

Die bestätigt den Eingang und auch die Tatzeit. Abgestellt war der Wagen an der Straße "Auf dem Burgweg" in Weckhoven. Rund 150 Meter von seiner Wohnung entfernt, sagt Jansen, "und extra auf einem kleinen Parkplatz, der nicht unbedingt von der Straße einsehbar ist". Ohne die Benachrichtigung durch den Nachbarn hätte Jansen vermutlich erst viel später den Schaden bemerkt. "Der Wagen ist eine Art mobiler Info-Bus", erklärt er weiter, werde erst in den nächsten Tagen wieder zum Einsatz kommen. "Am Wochenende haben wir Plakate gehängt, sind dafür aber mit unseren Pkws unterwegs gewesen", sagt er. Den Schaden schätzt er nach Absprache mit der Polizei auf 800 Euro. Das größte Problem war dabei gestern, die Reifen auszutauschen. Dafür musste die Mietfima kommen, denn bewegen ließ sich der Bus nicht mehr.

Ebenfalls unbekannt sind die Täter, die Sonntagmorgen im Dreikönigenviertel und rund um die Deutsche und die Schorlemmer Straße Wahlplakate abgerissen und zerstört haben. "Wahllos", sagte gestern die Polizei, hätten Unbekannte Plakate aller Parteien zerstört. Nur die Zeit ließe sich genauer eingrenzen, denn um 6.15 Uhr habe ein Anrufer die Polizei über die Zerstörung informiert. Die Beamten sind nach Auskunft der Leitstelle sofort in mehreren Einheiten zum Tatort gefahren, haben aber keine Verdächtigen stellen können (Hinweise an 02131 3000).

(hbm)