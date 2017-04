Neuss: Rheinischer Kultursommer wartet auf Anmeldungen

Der Rheinische Kultursommer 2017 sieht in den Startlöchern. Ab sofort können sich Organisatoren mit ihren Kunst- und Kulturformaten um eine Teilnahme und kostenlose Präsentation im Rheinischen Kultursommer bewerben.

In der Sommerzeit vom 21. Juni bis zum 23. September bündelt der Rheinische Kultursommer Formate verschiedenster Genres im Rheinland. Mit dabei sind zum wiederholten Mal die Kulturregionen Aachen, Bergisches Land, Niederrhein und Rheinschiene. Neben bereits etablierten Formaten werden auch viele neue Kulturveranstaltungen die Möglichkeit bekommen, sich in der gemeinsamen Klammer des Rheinischen Kultursommers zu präsentieren. Der Vorteil ist ein kostenfreies Werbeangebot mit hoher Reichweite sowie die Möglichkeit, einen Austausch mit anderen Kulturschaffenden zu pflegen.

Der Rheinische Kultursommer 2017 geht in die vierte Runde und informiert Kulturinteressierte im Rheinland und darüber hinaus über das reichhaltige und facettenreiche Angebot. Gerade die Sommermonate laden zu zahlreichen Festivals und Open-Air-Veranstaltungen ein. Während viele Bühnen in die Sommerpause gehen, zieht es die Besucher zum Rheinischen Kultursommer nach draußen: Theater auf der Straße, Kunst im Park, Lesungen im Grünen und Klassik im Schloss sind nur einige Beispiele für die wunderbaren Erlebnisse, die der Rheinische Kultursommer in seinem Veranstaltungsprogramm bietet.

Der Rheinische Kultursommer wird im Rahmen des Förderprogramms der "Regionalen Kulturpolitik" des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Veranstalter bewerben sich mit ihren Projekten und Formaten bis Freitag, 21. April um eine Aufnahme in den Rheinischen Kultursommer 2017. Die Auswahl wird durch eine Fachjury getroffen.

Weitere Informationen zu den Aufnahmekriterien und dem Bewerbungsverfahren unter www.rheinischer-kultursommer.de oder im Facebook unter kulturfreak.

Quelle: NGZ