Neuss RheinLand toppt Vorjahresergebnis 2017-03-24

Die Aktionäre der RheinLand AG dürfen sich freuen. Im Brief an die Anteilseigner kündigt der Holding-Vorstand an, er erwarte für das Geschäftsjahr 2016 "ein gegenüber dem Vorjahr verbessertes Konzernergebnis". Von Ludger Baten