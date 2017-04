Neuss: Römerfahrt erinnert an die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz

Die Römerfahrt hat in Grefrath eine lange Tradition. Dabei besucht eine kleine Prozession die sieben Fußfälle und Wegkreuze, um zu singen und zu beten. Von .von Vera Straub-Roeben

Sieben Hauptkirchen in Rom, sieben letzte Worte Jesu am Kreuz - die Zahl Sieben hat eine große Symbolik im Christentum. Heutzutage muss allerdings niemand mehr nach Rom reisen, um St. Peter, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo außer den Mauern, San Sebastian, San Johann im Lateran, Santa Croce in Jerusalem und San Paul vor den Mauern zu besuchen. Ein paar wenige Klicks im Internet genügen, und schon sind Bilder der Gotteshäuser im heimischen Wohnzimmer. Tatsächlich waren die Kirchen Roms vor allem im Mittelalter Ziel unzähliger Pilger, dort vollzieht sich außerdem in der Karwoche der päpstliche Stationsgottesdienst. Weil für die meisten Menschen eine solche Reise aber viel zu weit und zudem nicht erschwinglich war, entstand im ausgehenden Mittelalter unter anderem in den Dörfern des Rheinlands ersatzweise die sogenannte Römerfahrt zu sieben Fußfällen und Wegkreuzen in und um die jeweiligen Orte. So auch in Grefrath: "Grefrath ist ein altes Dorf mit vielen Fußfällen und Kreuzen", erklärt Tanja Weise, die mit ihrem Sohn Marlon, der im Mai die Heilige Kommunion empfangen wird, an der Römerfahrt am Palmsonntag teilnahm. "Wir verbringen die gesamte Osterzeit sehr intensiv mit ihm gemeinsam, das ist eine sehr schöne Zeit", sagt die Katechetin.

Rund um Grefrath muss es, so vermutet Diakon Georg Kohnen, einmal sieben Fußfälle gegeben haben, von denen heute noch vier stehen. Die fehlenden wurden durch Flurkreuze oder alte Grabkreuze ersetzt. Die Zahl Sieben erinnert übrigens nicht nur an die sieben Hauptkirchen Roms, sondern auch an die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz. "Sonst begleitet uns Diakon Kohnen auf der Römerfahrt, und das sollte auch dieses Mal so sein. Leider ist er krank geworden, wird aber in Gedanken mit uns gehen", erklärt Gemeindereferentin Astrid Juchem. In einer kurzen Andacht stimmt sie die Christen auf die Römerfahrt ein: "Wir gehen zu Fußfällen und Kreuzen. Dort und auf dem Weg dorthin singen und beten wir." Das Kreuz bilde die Mitte des Glaubens, es existiert in vielen unterschiedlichen Darstellungen, zeigt etwa den toten, den leidenden oder den schon fast erlösten Jesus Christus. "Aber sie alle haben eines gemeinsam", betont Astrid Juchem. "Sie sind angelehnt an das Geheimnis des leidenden und sterbenden Christus, das wir nie ganz werden lösen können."

In einer feierlichen Prozession gingen sie und die Teilnehmer die sieben Stationen in Grefrath ab, um zu beten und zu singen. An der Spitze machten die rot-weiß gewandeten Messdiener mit dem Vortragekreuz darauf aufmerksam, dass es in der Karwoche vor allem um den Gekreuzigten und seine sieben letzten Worte geht, die sich an verschiedene Personen und Personengruppen richten. Auf dem Weg verlas die Gemeindereferentin einige Worte, die jeder still für sich beantworten konnte, und auch der Rosenkranz wurde gemeinsam gebetet. Auch dabei stand das Kreuz im Fokus: "Das Kreuz ist der Mittelpunkt des Glaubens - welches ist dir in Erinnerung geblieben? Für mich das, das ich zur Taufe bekam und fast immer an einer Halskette bei mir trug."

Quelle: NGZ