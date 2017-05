Neuss: Sascha Hansen als Grefrather Schützenkönig gekrönt

Mit der feierlichen Inthronisation des neuen Schützenkönigs Sascha Hansen schloss die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Grefrath nach dem vorangegangenen Treffen der Bezirksjungschützen jetzt einen ereignisreichen Tag ab. Zunächst nicht ohne Felix Brendel als Bruderschaftsprinz und Max Elsemann als Schülerprinz im großen Festzelt durch Jungschützenmeister Christian Goebel zu proklamieren. Um dann die Bühne frei zu machen für das scheidende Königspaar Michael Frensch mit Königin Sonja Tille und sie mit den Ministerpaaren Jürgen und Marion Reimann sowie Rainer und Claudia Bierwirtz am letzten Tag ihrer Amtszeit noch einmal in den Vordergrund zu stellen.

Präsident Reiner Kivelitz erinnerte an den Königsvogelschuss 2015, wo nach einem königlosen Jahr gleich vier Bewerber an die Vogelstange getreten waren und mit Michael Frensch der Kronprinz und später der Schützenkönig 2016 gefeiert werde konnte: "Wir haben ein strahlendes Paar erlebt, dem die Sympathien der Grefrather nur so zugeflogen sind." Dann war es an der Zeit, das Königssilber an Sascha Hansen, den Kronprinzen in der Warteschleife, zu übergeben.

Hansen, Gründungsmitglied und Oberleutnant des Jägerzuges "Wilddiebe", hatte 2015 beim Königsvogelschuss gegen Michael Frensch den kürzeren gezogen, konnte sich jedoch dann im Vorjahr gegen Frank Hermkes durchsetzen. Für Präsident Kivelitz eine logische Reihenfolge nach Zugkönig und König im Jägerkorps. Als Dame an seiner Seite steht Tochter Denise bereit. "Eine gute Lösung", so Sebastianus-Geschäftsführer Volker Meierhöfer, "die hat sich bei Michael Frensch und Schwester bereits bestens bewährt. Bevor wir keinen Königsbewerber haben, weil der gerade mal solo ist, ist das ein Modell, mit dem wir auch in Zukunft gut umgehen können." Als Ministerpaare werden Frank und Sabine Hermkes sowie Bernd und Birgit Herten genauso wie die "Wilddiebe" den neuen Repräsentanten der Grefrather Bruderschaft durch das Königsjahr begleiten.

(ho)