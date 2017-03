Neuss: Sasha fördert Neusserin in TV-Show

In der Fernsehsendung "The Voice Kids" tritt die 14 Jahre alte Neusserin Zeynep am Sonntagabend im Gesangs-Wettstreit gegen zwei Mitbewerberinnen an. Vorbereitet auf ihren Auftritt wurde sie im Team von Popstar Sasha. Von Andreas Buchbauer

Angefangen hat ja alles mit diesem einen Hit in den 90ern. Mit "If you believe" stieg der Sänger Sasha erstmals in die Top 10 der deutschen Charts ein. Jetzt gibt er sein Wissen an eine junge Neusserin weiter: In der TV-Sendung "The Voice Kids" nimmt der Musiker die 14 Jahre alte Zeynep Özütürk unter seine Fittiche. Dass die Schülerin Talent mitbringt, hat sie bereits vor der Kamera bewiesen: Sie sang sich in den sogenannten Blind Auditions - die Jury sieht die Teilnehmer zunächst nicht, sondern hört sie nur - ins Team von Popstar Sasha und damit in die nächste Runde. Wie sie sich da geschlagen hat und ob sie weiterkommt, ist am Sonntag, 12. März, ab 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen. Klar ist aber schon jetzt, dass die Teilnahme an "The Voice Kids" und die Arbeit mit einem Profi wie Sasha ihr eine Menge Spaß macht. Und einen eigenen Hit zum Durchbruch - so wie Sasha ihn einst mit "If you believe" landete - hätte sie natürlich eines Tages auch gern.

FOTO: dpa

FOTO: dpa

Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Erst einmal steht "The Voice Kids" an, und da muss sich Zeynep in den sogenannten Battles gegen die anderen Kandidaten durchsetzen. In der nächsten Runde der TV-Sendung, die am Sonntag gezeigt wird, singt die Neusserin den Titel "Shout out to my Ex" von Little Mix gegen Jacqueline (13) aus Oberhausen und Evgenia (14) aus Bielefeld. Der Song landete im vergangenen Jahr auf Platz 1 der britischen Single-Charts. Die Gruppe Little Mix ist selbst ein gutes Beispiel für den Erfolg durch eine Casting-Show. Die vier Sängerinnen gewannen 2011 die britische Fernseh-Show "The X Factor".

Um eines Tages in derart erfolgreiche Fußstapfen zu treten, übt Zeynep fleißig. Ihren Coach Sasha lobt sie in den höchsten Tönen. "Er ist wirklich richtig cool und total entspannt. Wir haben ihn als sehr sympathischen Coach erlebt, den wir irgendwann sogar fast schon als Kumpel wahrgenommen haben", sagt die 14-Jährige. Auch mit ihren Mitbewerberinnen hat sie sich gut verstanden. "Wir haben uns wirklich richtig gut verstanden, und auch mit dem Song haben wir uns sehr wohlgefühlt." Die Treffen mit Sasha fanden in Berlin statt, mehrfach ist die Neusserin daher zuletzt in familiärer Begleitung in die Hauptstadt gefahren.

Vor den "Battles" gab es dann auch noch eine Überraschung für Zeynep, Jacqueline und Evgenia: Die Lochis schauten vorbei. Die als Musik- und Comedy-Duo erfolgreichen Zwillingsbrüder gaben den drei Mädels noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg. Das hatte zuvor auch Sasha getan. "Er hat uns zum Beispiel beruhigt, dass Lampenfieber ganz normal ist. Sein Ratschlag: Wir sollen auf der Bühne einfach so sein, wie wir sind", sagt Zeynep.

Am Sonntagabend wird sie die TV-Sendung mit ihrer Familie schauen. Darauf freut sie sich bereits. In der Schule - sie besucht das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium - wird sie gut unterstützt. "Meine Freundinnen sind stolz auf mich", sagt sie. Und sie drücken natürlich die Daumen, dass die Neusserin auch weiterhin bei "The Voice Kids" dabei ist.

Quelle: NGZ