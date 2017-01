Neuss: Schlange stehen für Parkausweise

FOTO: C. Kleinau

Es war wie früher in der DDR: Eine - nicht nur gefühlte - Ewigkeit mussten gestern die Mieter der 18 großen Wohnblöcke Euskirchener Straße 42 bis 76 vor dem Hausmeisterbüro der Anlage für ein Stück Papier Schlange stehen: einen Anwohnerparkausweis. Astrid Knell, die sich um 9.20 Uhr angestellt hatte, um anzumieten, was seit 30 Jahren kostenlos genutzt werden konnte, hielt Kälte und Nieselregen aus und wurde "belohnt": Um 13.20 Uhr erhielt sie die Bestätigung, künftig beinahe vor der Tür parken zu dürfen. Zufrieden ist sie nur bedingt: "Wir hatten eigentlich zwei Stellplätze beantragt."

Mit Einführung der Parkraumbewirtschaftung bereichert die in Düsseldorf ansässige In-West Grundstücksverwaltung (IWG) das aktuell diskutierte Thema Mobilität um einen eigen(willig)en Aspekt. Und von den fast 50 Mietern, die mit Personalausweis und Fahrzeugschein in der Hand noch am Nachmittag vor der Hausmeisterloge aushielten, glauben die wenigsten, dass das System "Ein fest zugewiesener Parkplatz pro Wohnung" funktionieren kann. "Wir werden oft Falschparker abschleppen lassen müssen", versicherte ein Anwohner.

Dass die IWG ihre Stellplätze ab sofort für jeweils 20 Euro im Monat vermietet, ist auch eine Reaktion auf den Umgang mit diesem knappen Gut. Denn die Stellplätze werden gerne auch von Nichtmietern genutzt, zudem stellen Lieferdienste häufig ihre Transporter dort ab oder Speditionen ihre Zugmaschinen. Und etliche Stellplätze werden von Karossen blockiert, die von ihren Besitzern einst abgemeldet, aufgegeben und dem Verfall preisgegeben wurden.

Vor diesem Hintergrund finden es die meisten Mieter gut, dass da nun Ordnung hineingebracht wird. Aber viele murren über die Art und Weise, wie die begehrten Parkplätze direkt am Haus zugeteilt werden, andere vermissen Sperrbügel, um ihren "Besitz" vor Missbrauch schützen zu können. Doch auch daran hat die Hausverwaltung offenbar gedacht: Auf den Schildern, die an allen Zufahrten installiert wurden, ist die Telefonnummer des Abschleppdienstes gleich mit ausgewiesen. Dieser Service bleibt auch künftig kostenlos.

Quelle: NGZ