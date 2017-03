Freizeit-Tipps Fürs Wochenende: Schmökern bis in die Abendstunden

Bis 22 Uhr werden morgen die öffentlichen Büchereien in Dormagen, Grevenbroich und Neuss ihre Besucher begrüßen.

Unter dem Motto "The Place to be" wollen die drei Kultur-Einrichtungen auf ihr vielfältiges Angebot aufmerksam machen: Bis in den späten Abend bieten die Bibliotheken ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Mitmachaktionen an. Schon längst schätzen viele Menschen eine Bücherei nicht mehr ausschließlich wegen einer Buchausleihe. Immer mehr benutzen Bibliotheken als ein Art Wohnzimmer, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen oder gemütlich in Zeitschriften zu blättern. Auch für das Zusammenleben leisten Bibliotheken einen wichtigen Beitrag in der Gesellschaft: Sie sind wichtige Orte des sozialen Miteinanders.

Bereits am Nachmittag beginnt die Stadtbibliothek Dormagen um 16 Uhr mit ihrem Programm: An ihren Spielkonsolen laden sie zwei Stunden lang zum "Familien-Gaming" ein. Um 16.30 Uhr startet für Kinder ein Bilderbuchkino. Ab 17 Uhr lockt die Bibliothek außerdem mit ihrer "Happy Hour." Wer sich bis 18 Uhr als Neukunde registriert, spart seine Jahresgebühr. Um 19.30 Uhr eröffnet die städtische Kulturbeigeordnete Tanja Gaspers die Bilderausstellung der Rheinfelderin Simone Frank. Bis 21.30 Uhr können Interessierte vorbei schauen.

In Grevenbroich bietet die Stadtbücherei von 18 bis 22 Uhr einen bunten Spieleabend an. Dabei werden Gesellschaftspieler aller Art gespielt und auch eigene Spiele dürfen mitgebracht werden. Es sind alle Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren herzlich eingeladen am Abend vorbeizukommen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Um 17 Uhr startet die Stadtbibliothek Neuss mit einer Jonglier-Show ihr abwechslungsreiches Angebot. Der Jongleur "Herr Jemine" bietet eine kindgerecht Show zum Lachen und Staunen. Wer sich für die Technik des Wassermalens interessiert, kann ab 18.30 Uhr der Künstlerin Raziye Bayram bei ihrer Maltechnik zugucken und im Anschluss selbst ein Kunstwerk kreieren. Auch für ein musikalisch-poetisches Konzert ist vorgesorgt. Die zwei Darsteller Marina Kalmykova und Igor Hochlowkin vermischen Sprechen, Gesang und Musik zu einem Gesamtkunstwerk: Überwiegend jüdische Gedichte werden in ihren Originalsprachen vertont. Bis 22 Uhr sind Jugendliche ab 12 Jahren außerdem herzlich eingeladen, den Abend mit den neuen "Virtual-Reality Brillen" inklusive Spiele der Bibliothek ausklingen zu lassen. Carolin Eckel

Quelle: NGZ