Neuss: Schnittverletzungen bei Auseinandersetzung in Erfttal

2017-01-19

Eine private Feier ist gestern Morgen, 19. Januar, an der Euskirchener Straße in Erfttal in eine handfeste Auseinandersetzung ausgeartet. Gegen 1.30 Uhr wurde die Polizei über Notruf zunächst auf eine Schlägerei hingewiesen. Demnach sollten mehreren Personen im Bereich der Euskirchener Straße aufeinander losgegangen sein. Das teilte die Polizei gestern mit. Da die Einsatzsituation zunächst nicht näher geklärt werden konnte, wurden mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort entsandt.