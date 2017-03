Neuss: Schnuppertag mit Konzerten in der Musikschule

Instrumente hören und ausprobieren - das können alle kleinen und großen Kinder beim Schnuppertag der Musikschule Neuss im Romaneum. Ab elf Uhr können die Besucher erste Versuche auf Streich- und Blasinstrumenten machen, Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Keyboard unter Anleitung testen und sich so inspirieren und beraten lassen, um eine Entscheidung für das richtige Instrument zu erleichtern.

Um 11, 13 und 15 Uhr werden alle Instrumente in kleinen Konzerten erleb- und hörbar sein. Bis 16.30 Uhr gibt es zudem alle Informationen für Eltern rund um den Unterricht in der Musikschule im Romaneum oder in der Außenstelle im Gymnasium Norf. Der Förderverein der Musikschule sorgt mit einem Angebot an Kaffee, Kuchen und Getränken auf andere Weise für die Besucher. "Musik erleben durch Musik machen" ist das Motto der Einrichtung, die seit 2012 im Romaneum in der Innenstadt untergebracht ist. Sie teilt sich das Gebäude mit der VHS und der Fernuni Hagen.

Info Brückstraße 1, morgen, ab 11 Uhr

Quelle: NGZ