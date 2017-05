später lesen Jörg Geerlings (cdu) "Schönstes Wochenende meines Lebens" 2017-05-15T19:42+0200 2017-05-16T00:00+0200

Erst die Geburt seiner Tochter am Samstag, dann der Erfolg bei der Landtagswahl am Sonntag - es waren 48 Stunden, die Jörg Geerlings nie vergessen wird. Im Gespräch mit Redakteur Christoph Kleinau gibt der 44-Jährige Einblick in seine Gefühlswelt.