Neuss: Schon zehntausende Brandmelder installiert

Seit dem Jahreswechsel sind Rauchmelder Pflicht. GWG und Co. reagierten bereits frühzeitig.

Seit Anfang dieses Jahres müssen sämtliche Wohnungen und Einfamilienhäuser in Nordrhein-Westfalen mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Ein entsprechendes Gesetz hatte der Düsseldorfer Landtag im März 2013 mit breiter Mehrheit verabschiedet.

Für die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft Neuss (GWG) verlief der Übergang ins Jahr der Brandmelderpflicht geschmeidig. Nach Angaben von Vorstandsmitglied Ulrich Brombach habe die GWG frühzeitig vorgesorgt - und im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Rauchmelder einbauen lassen, die mit einer Zehnjahres-Batterie versehen sind. Insgesamt 3400 Objekte der GWG wurden ausgestattet.

Auch vor der Verabschiedung des Gesetztes habe man die Wichtigkeit von Brandmeldern bereits erkannt und sogar an Mieter verschenkt. Auch der Neusser Bauverein hatte bereits vor Erlass des Gesetztes 2013 rund 21.000 Rauchmelder in seinem Bestand verbaut.

Die Feuerwehr befürwortet die neue Pflicht und betont die Wichtigkeit der kleinen weißen Lebensretter. Jahr für Jahr hatte sie nicht nur in Neuss, sondern im gesamten Rhein-Kreis am sogenannten Rauchmeldertag für die Installation geworben. "Mittlerweile ist das aber nicht mehr nötig, weil die Bürger gut informiert sind. Bereits im vergangenen Jahr haben wir auf diesen Info-Tag verzichtet", sagt Stefan Meuter, stellvertretender Kreisbrandmeister.

Doch es gibt auch Kritik an einem Teil-Aspekt des in diesem Jahr in Kraft getretenen Gesetzes. "Der Landesgesetzgeber hat es so geregelt, dass der Vermieter zwar den Melder einbauen muss, die Wartungspflicht liegt jedoch beim Mieter", erklärt Brombach. Dies führe dazu, dass dem Vermieter die eigene "Verkehrssicherheitspflicht" genommen ist. "Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn man schon eine sinnvolle Sicherheitsvorkehrung trifft, dann sollte sie auch ordnungsgemäß gewartet und geprüft werden". So sei NRW das einzige Bundesland, in dem die Wartungspflicht beim Mieter liegt.

