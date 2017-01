Neuss: Schützengilde verabschiedet sich vom Maiball

Die Neusser Schützengilde muss ihren Terminplan neu sortieren. Wichtigste Veränderung: Das Korps verabschiedet sich von dem Veranstaltungsformat "Maiball". Die Gildisten haben sich für eine neue Form und einen neuen Termin entschieden und feiern jetzt am Samstag, 24. Juni, im "Gare du Neuss" in den Hallen des ehemaligen Containerbahnhofes. Ein Arbeitskreis wird dazu noch ein neues Konzept erstellen.

Von dieser Neuerung berichtete Stefan Schomburg, Major und Vorsitzender des Korps der Schützengilde, die Mitglieder am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung im Dorint-Hotel. Diese war sehr gut besucht, hob Geschäftsführer Jakob Beyen hervor. Unter den Anwesenden waren auch Gildekönig Markus Vieten sowie die Ehrenmitglieder Horst Breuer und Paul Oldenkott. In seinem kurzen Rückblick zeichnete Beyen die Höhepunkte des vergangenen Jahres auf. Dabei konnte er zufrieden feststellen: "Die Gilde wächst weiter. Dank 28 neuer Mitglieder zählt das Korps jetzt 591 Aktive in 37 Zügen." Und Beyen fügte mit Blick auf das Durchschnittsalter von 42 Jahren hinzu: "Die Gilde ist ein junges Korps."

Der Schatzmeister berichtige eingehend über die Kassenlage und konnte einen Überschuss dokumentieren. Jedoch seien die Kosten im Auge zu behalten, fügte er mahnend hinzu.

Der Schützenmeister Frank Michels berichtete über die beiden gut besuchten Schießwettbewerbe des vergangenen Jahres auf dem Scheibendamm. Für das Frühjahrsschießen lägen bereits fünf Bewerbungen von Schützen vor, die um das Amt des Gildekönigs ringen wollen.

Bei den Wahlen ging es in diesem Jahr "nur" um die Positionen Schatzmeister und Schützenmeister - und das Ergebnis brachte keine Überraschung. Thomas Werbitzky wurde als Schatz- und Frank Michels als Schützenmeister bestätigt.

Geehrt wurden die Züge "Erfttrabanten" und "Junge Freunde" für 50 und "Die vom Schievedamm" für 40-jährige Zugehörigkeit. Die Züge "Mer dörve" sowie "Und Tschüß" schlossen sich der Gilde vor 25 Jahren an. Letzter Vermerk: Für die Jungschützenkasse wurden in der Versammlung 251 Euro gesammelt.

Quelle: NGZ