später lesen Neuss Sechs Verletzte nach Bremsmanöver auf der Further Straße 2017-03-16T19:24+0100 2017-03-16T19:24+0100

In Neuss haben sich am Donnerstagnachmittag bei einem Bremsmanöver sechs Busfahrgäste leicht verletzt. Die Further Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Urs Lamm Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Urs Lamm (url) arbeitet als Crossmedia-Journalist in der Redaktion Moers. zum Autorenprofil schließen