später lesen Enge Kontakte zu Wiener Islamisten? SEK nimmt Terrorverdächtigen in Neuss fest Teilen

Twittern





2017-01-22T17:09+0100 2017-01-22T17:03+0100

Ein Spezialkommando der Polizei hat am Samstag die Wohnung eines mutmaßlichen Terroristen in Neuss durchsucht. Bei dem jungen Deutschen soll es sich um einen möglichen Komplizen des Mannes handeln, der am Freitag in Wien verhaftet wurde.