Freizeit-Tipps Fürs Wochenende: Silvester-Feier im Pulverschnee

Die Möglichkeiten zum Silvesterfeiern im Rhein-Kreis Neuss sind breit gefächert. Ein spektakuläres Erlebnis bietet - schon fast in Tradition - die Skihalle in Neuss. Dort gibt es die Gelegenheit, vor der großen Sause noch ein paar Runden auf den Skiern zu drehen.

Die große Jahresabschluss-Party in der Jever Fun Skihalle Neuss verheißt jedes Mal aufs Neue Abwechslung: Eine Location mit stimmungsvoller Dekoration und jeder Menge Unterhaltung. Seit vielen Jahren kommen die Gäste dorthin und fahren zum Jahreswechsel noch einmal über die Piste. Dieses Mal können die letzten Spuren des Jahres von 18 bis 23 Uhr in den Schnee des Neusser Gletschers gezogen werden. Um Mitternacht wird dann das alte Jahr verabschiedet und das neue Jahr 2017 begrüßt.

In den verschiedenen Partybereichen sind den ganzen Abend drei DJs im Einsatz und sorgen für Feierlaune. Im Bereich "Hasenstall" wird es zum größten Teil Schlagermusik auf die Ohren geben, im "Foyer" ist das Repertoire größer. Dort gibt es bekannte Partyklassiker sowie aktuelle Chart-Hits. Dazu soll es noch weitere Showeinlagen, Walking-Acts sowie eine Tombola mit Gewinnspiel geben.

Beim Kartenkauf kann man im Vorfeld aus verschiedenen Möglichkeiten wählen. Ob Silvesterfondue und Hüttenzauber im Hasenstall, das Galabuffet inklusive Getränken in der Hochalm, das Party-Ticket oder Skifahren: Von den Eventprofis des "Allrounder Mountain Resorts" wurden verschiedene Silvesterpakete geschnürt - da findet sich für jeden das richtige Paket.

Die Preise der einzelnen Silvesterangebote variieren dabei stark. Das günstigste Ticket, das nur Zugang zur Silvesterparty ohne das Buffet bietet, kostet 16 Euro. Der Einlass zum Skifahren vor der Party kostet zusätzlich 29 Euro. Die Leihgebühr für Ski und Snowboard sowie Schuhe sind allerdings im Preis enthalten. Die teuersten Tickets sind für 114 Euro erhältlich und gewähren Einlass in die Veranstaltungsräume "Die Alpenrose" oder "Die Hochalm". Zusätzlich darf man von 18 bis 23 Uhr auf der Piste fahren, die Verleihgebühr ist jedoch exklusive. Dazu gibt es einen reservierten Wunsch-Tisch nach eigener Auswahl, ein reichhaltiges Galabuffet von 18 bis 22 Uhr und eine Getränkepauschale bis 2 Uhr am Morgen. Darunter fallen alkoholfreie Getränke, Biere, Sekt, Wein und ab Mitternacht auch Cocktails. Da die Tische mindestens Platz für vier Menschen bieten, ist es zudem möglich, dass mehrere Familien oder Gruppen an einem Tisch sitzen.

Karten für die Veranstaltung in der Skihalle Neuss, An der Skihalle 1, gibt es im Internet auf der Webseite des Betreibers "www.shop.allrounder.de". Der Veranstalter warnt allerdings, dass man besonders bei den großen Ticketpaketen schnell sein sollte, denn viele Tische seien bereits ausgebucht. Trotzdem wird es auch noch Party-Karten an der Abendkasse geben, damit auch Menschen, die eigentlich am Abend nur zum Skifahren gekommen sind, im Anschluss noch die Gelegenheit haben, sich ein Party-Ticket dazu zu kaufen.

Der Einlass zur Feier ist erst ab 18 Jahren, Kinder dürfen aber zu günstigerem Preis mit in die Veranstaltungsräume genommen werden.

Quelle: NGZ