Neuss: Silvesternacht: Weniger Anzeigen wegen Körperverletzung

Die Polizei hat gestern ihre Bilanz zur Silvesternacht vorgelegt. Zwischen dem Silvesterabend und dem Neujahrsmorgen gab es insgesamt 89 Einsätze. Das ist zwar deutlich mehr als im Vorjahr - seinerzeit waren es 56 Einsätze -, allerdings mussten nur vier Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen werden.

2015 waren es 13. Laut Polizei wurde bei den Auseinandersetzungen in der Silvesternacht nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand schwerer verletzt. Bei den Streitigkeiten spielte auch übermäßiger Alkoholkonsum eine Rolle. Neben 15 kleineren Bränden, zu denen die Polizei kreisweit mit der Feuerwehr hinzugezogen wurde, gab es 13 Meldungen wegen Ruhestörungen. Im Vorjahr waren es zwölf Brände.

An der Anton-Kux-Straße in Neuss brachen Unbekannte zudem mindestens fünf parkende Autos auf und durchsuchten das Fahrzeuginnere. Was neben einer Reisetasche noch gestohlen wurde, müssen die Ermittlungen der Kripo zeigen. Im Gegensatz zum Vorjahr stellte die Polizei mehrere Personen fest, die sich trotz Alkoholkonsums ans Steuer gesetzt hatten oder sogar zu betrunken waren, um mit dem Fahrrad zu fahren.

In Rosellen an der Altebrücker Straße verletzte sich ein Autofahrer am Neujahrsmorgen gegen 6.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht. Die Polizei schilderte nun Details zu dem Unfall. Der 29-Jährige kam von der Fahrbahn ab, beschädigte drei parkende Autos und eine Straßenlaterne, bevor er mit seinem Pkw auf der Seite liegen blieb. Er konnte sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Bei dem Leichtverletzten stellten die hinzugerufenen Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Atemtest bestätigte, dass der junge Mann deutlich über der erlaubten Promillegrenze lag. Eine Blutprobe und eine Strafanzeige folgten. Sein Auto erlitt einen Totalschaden.

Bereits während der Weihnachtsfeiertage hatte die Polizei mehrere Fahrzeughalter oberhalb der erlaubten Promillegrenze aus dem Verkehr gezogen. In einem Fall war es zu einem Unfall gekommen.

