Neuss: So öffnen Eissporthalle und Bäder an den Feiertagen

Allen Besuchern, die während der Feiertage nicht auf ihr Schwimmvergnügen verzichten möchten, steht das Neusser Nordbad am Montag, 26. Dezember, von 10 bis 18 Uhr zur Verfügung. An Heiligabend, am ersten Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr ist das Bad geschlossen.