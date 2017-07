Neuss: So sahen NGZ-Leser die Tour de France

So sahen NGZ-Leser die Tour de France

Noch bis Montag können NGZ-Leser ihre schönsten Schnappschüsse rund um das Geschehen bei der Tour de France am Wochenende für einen Fotowettbewerb einreichen. Die ersten Einsendungen sind bereits angekommen.

Bilder vom spannenden Renngeschehen bei der Tour de France, von Zuschauern und netten Begebenheiten am Straßenrand, aber auch vom Tourspektakel mit Werbekarawane und Begleitprogramm, alles das sind Motive für den Fotowettbewerb "Die Tour im Bild", den Neuss Marketing und das Presseamt der Stadt gemeinsam mit der NGZ gestartet haben. Die ersten Einsendungen sind bereits da. Wer mitmachen möchte, hat noch Zeit bis zum Wochenende. Wer fleißig geknipst hat, kann seine schönsten Schnappschüsse noch einreichen. Eine Jury wird die besten Fotos auswählen, die in einer Ausstellung im Rathaus-Foyer gezeigt werden sollen. Der erste Preisträger darf sich über eine Tour-de-France-Fahne freuen. Gesucht werden Fotos von der Durchfahrt, der Werbekarawane und dem Geschehen am Rande.

Einsendeschluss für den Fotowettbewerb ist Montag, 10. Juli. Fotos bitte digital senden an: aktion@ngz-online.de oder facebook.com/ngz.neuss

