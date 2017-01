später lesen Neuss Sondergenehmigung für Schützen-Wecken beantragt Teilen

Das Wecken um 5 Uhr früh am Schützenfest-Sonntag ist eine Tradition, von der die Grefrather St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft nicht lassen möchte. Nachdem es um das klingende Spiel der Schützenkapellen zu vermeintlich nachtschlafender Zeit in anderen Orten zuletzt erheblichen Wirbel gab, geht der Vorstand nun auf Nummer sicher. Für das Schützenfest, das immer an Pfingsten gefeiert wird, wurde nun eine Ausnahmegenehmigung bei der Stadt beantragt, berichtete Präsident Reiner Kivelitz am Sonntag bei der Generalversammlung. Eine Genehmigung liege noch nicht vor, sagt Geschäftsführer Volker Meierhöfer, doch habe die Stadt Wohlwollen signalisiert.

