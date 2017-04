Neuss: Sparkassen-Vorstand Mölder geht in den Ruhestand

300 geladene Gäste bei der Verabschiedung. Mit Heinz Mölder verlässt jetzt der letzte Fusionsvorstand die Sparkasse. Von Ludger Baten

Er verkörpert den ehrbaren Banker jener Zeit, in der Geldgeschäfte noch direkt und diskret erledigt wurden. In 25 Jahren als Sparkassen-Vorstand im Rhein-Kreis hat er keine Schlagzeile produziert. Wer den Namen Heinz Mölder (62) hört, der denkt bis heute an Kompetenz und Kontinuität, an Integrität und Menschlichkeit.

Mehr als 300 geladene Gäste im S-Forum an der Michaelstraße erhoben sich gestern von ihren Sitzen als der Scheidende das "letzte Wort" als Vorstand gesprochen hatte. Sie spürten offenbar, dass eine Ära endete: Mit Heinz Mölder geht der Letzte, der schon 1994 dabei war als die Sparkasse Neuss aus der Fusion der Stadtsparkasse Neuss und der Kreissparkasse Grevenbroich hervorging - in deren Vorstand war er zwei Jahre zuvor berufen worden. Stolze 47 Jahre hat Heinz Mölder in der Sparkassen-Organisation gearbeitet. Gestern wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Begonnen hatte alles 1970 in Emmerich am Niederrhein. Dort startete Mölder als Auszubildender seine Laufbahn.

Mit Mölders Abschied leitet die Sparkasse Neuss ihren Generationswechsel ein. Im Spätsommer scheidet auch sein gleichaltriger Vorstandskollege Dietmar Mittelstädt aus dem Führungsgremium aus. Ihr Nachfolger steht schon bereit: Carsten Proebster (46). Er kommt aus dem eigenen Haus, wurde von Mölder auf die Vorstandsaufgabe vorbereitet, ist seit dem Neujahrstag bereits Generalbevollmächtigter des Kreditinstitutes und gilt als designiertes Vorstandsmitglied zum 1. Januar 2018 - vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gremien.

In 25 Vorstandsjahren zeichnete Heinz Mölder für alle Dezernate zeitweise verantwortlich; mit Ausnahme der Revision und dem Personalbereich. Schwerpunkte seiner Arbeit waren aber die Organisation und die Informationstechnologie sowie von 2002 bis 2008 der Filialbetrieb. Einer breiten Öffentlichkeit ist Mölder als Bindeglied des Kreditinstitutes zu den sieben Sparkassen-Stiftungen bekannt. In seinen Jahren als zuständiger Vorstand für die (geografischen) Marktbereiche Dormagen und Rommerskirchen suchte er die Nähe zu den Menschen. Drei Mal war er Schirmherr beim Dormagener Schützenfest.

Zwei Großtaten bleiben bei der Sparkasse Neuss mit dem Namen Heinz Mölder verbunden: Er organisierte federführend die Umstellung von Mark auf Euro im Hause und ihm gelang die nahezu geräuschlose Integration der Sparkassen Korschenbroich und Kaarst-Büttgen. Über das offizielle Dienstende hinaus bleibt Mölder für die Sparkasse tätig: Bis 2019 wird er weiterhin die Stiftungen betreuen. Heinz Mölder lebt mit seiner Familie in "Kappes Hamm", Düsseldorf.

Quelle: NGZ