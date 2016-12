später lesen Neuss SPD-Empfang zum neuen Jahr mit Ministerin Schulze Teilen

Ihr Elternhaus steht an der Erprather Straße in Weckhoven, das Abitur machte sie 1988 am Gymnasium Norf - es ist für Svenja Schulze (48) ein Heimspiel, wenn sie am Mittwoch, 18. Januar 2017, als Festrednerin zum Neujahrsempfang der Neusser SPD in die Quirinusstadt kommt. Die NRW-Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung, seit 2010 im Amt, wird vor einem vielköpfigen Auditorium im Foyer des Rheinischen Landestheaters sprechen, denn in den vergangenen Jahren folgten jeweils mehr als 500 Gäste der Einladung.

