später lesen Neuss SPD-Ortsvereine im Süden stellen sich für die Wahl zum Teil neu auf 2017-04-03T19:56+0200 2017-04-04T00:00+0200

Die Mitgliederversammlung der SPD Rosellen in Elvekum stand vorrangig im Zeichen der Neuwahlen des Vorstandes und der Delegierten. Dennoch gab es im Anschluss an die Rechenschaftsberichte eine lebhafte Diskussion über die neuen Baugebiete Am Kuckhof und Am Schwarzen Graben, die Weiterarbeit in Verkehrsfragen und über neue Verkehrskonzepte sowie die Weiterentwicklung des Einzelhandels. Der Vorstand machte dabei deutlich, woran man auf diesen Gebieten in den nächsten beiden Jahren weiterarbeiten will. Neues gibt es auch beim SPD-Ortsverein Neuss-Süd, bei dem Neuwahlen auf dem Programm standen.