Neuss SPD-Stadtverordneter will keine Busse in der Hymgasse

Seit Montagnachmittag ist die Straße Am Kehlturm in beide Richtungen gesperrt, weil in den kommenden sechs bis acht Wochen das Radwegenetz am östlichen Innenstadtrand geschlossen werden soll. Busse werden in dieser Zeit über die Hymgasse geleitet. Ein Fehler - so sieht es jedenfalls Michael Ziege, Stadtverordneter der SPD: "Es ist sehr mutig, die Busse durch die Hymgasse zu schicken. Schließlich war sie schon vor der Sperrung ein Problemgebiet." So sei es in der Vergangenheit auch schon zu Behinderungen für Rettungswagen gekommen.