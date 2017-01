Neuss: SPD will Kreisverkehr an der Geulenstraße

SPD will Kreisverkehr an der Geulenstraße

Fraktion stellt dazu in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Planung einen Antrag.

Seit vielen Jahren ist die Verkehrssituation rund um das Johanna-Etienne-Krankenhaus in der Nordstadt ein politischer Dauerbrenner. Mit dem Bau des neuen Parkhauses am Krankenhaus konnte zwar das Angebot an Parkplätzen für die Besucher deutlich verbessert werden, dennoch ist die verkehrliche Erschließung nach wie vor sehr "unbefriedigend", sagt Claudia Föhr, SPD-Stadtverordnete aus der Nordstadt.

Ihre Fraktion schlägt erneut vor, einen Mini-Kreisverkehr im Kreuzungsbereich Venloer Straße / Geulenstraße und Neusser Weyhe zu bauen. Sie will einen entsprechenden Antrag in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung (APS) stellen und damit die Verwaltung beauftragen, den Vorschlag zu prüfen.

Föhr beklagt insbesondere den Verkehrsstau auf der Geulenstraße: "häufig weit bis hinter die Kreuzung von Geulen- und Venloer Straße". Brenzlige Situationen gebe es zudem, wenn Autofahrer aus Richtung Innenstadt noch im letzten Moment und schon bei Rot auf der Kreuzung stehend abzubiegen versuchen: "Fußgänger werden gefährdet, die dort den Überweg benutzen."

Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Arno Jansen steht deshalb fest, dass "wir alle Möglichkeiten beim Schopfe packen müssen, um hier die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessern und gleichermaßen den Verkehr flüssiger gestalten zu können."

Ein weiteres Thema im APS ist für die SPD-Fraktion ein Bericht der Verwaltung über die Prüfung einer zweiten verkehrlichen Erschließung der Geulenstraße. Und sie will wissen, welche Verbesserungsvorschläge aus dem aktuellen Verkehrsgutachten bisher vom Etienne-Krankenhaus realisiert worden sind.

Quelle: NGZ