Neuss: Sportschützen Holzheim feiern 60-jähriges Bestehen

Das Gros der Schützen in Bruderschaften und Bürgerschützenvereinen ist einmal im Jahr mit Uniform und Holzgewehr unterwegs. Doch daneben haben sich auch Schießsportvereine wie der in Holzheim entwickelt. Dort wurde bei Hans Krings im Hühnerstall geschossen, oder freitags bei "Engels Chress" in der Schreinerei hinter der Wirtschaft die Luftgewehre angelegt. Das ist jetzt 60 Jahre her und wird am Sonntag groß gefeiert.