Neuss: Sprayer an Schwannstraße gestellt

Doppelter Fahndungserfolg der Polizei gegen Graffiti-Sprayer: Nachdem schon in der Nacht zum Samstag zwei junge Erwachsene in Kaarst auf frischer Tat ertappt werden konnten, gingen nur 24 Stunden später zwei weitere Graffiti-Sprayer der Polizei in Neuss ins Netz. In Kaarst hatte ein Hausmeister zum Fahndungserfolg beigetragen, in Neuss kam der Hinweis von Anwohnern der Innenstadt.