Neuss: Stadt legt Bericht über Kampf gegen Korruption vor

Das Referat Antikorruption wurde im Herbst 2012 vom damaligen Rathaus-Chef Herbert Napp gegründet, der es unmittelbar dem Bürgermeister unterstellte. So ist es bis heute geblieben. Im Referat arbeiten derzeit fünf Fachkräfte, die bald Verstärkung erhalten werden: Stellen für einen Bauingenieur und einen Bautechniker sind ausgeschrieben, um zusätzlich eine Rechnungskontrolle aufzubauen. Napp reagierte seinerzeit mit der Einsetzung des Referats Antikorruption auf Vorfälle im Bereich Gebäudemanagement. Das war 2011. Korruption ist kein Neusser Phänomen, sondern eine Krake, die sich mitten in der Gesellschaft behauptet. So schätzen Wirtschaftswissenschaftler den gesamtwirtschaftlichen Schaden in Deutschland auf rund 250 Milliarden Euro jährlich - dabei bleiben laut den Experten 98 Prozent der Taten unentdeckt. Vor diesem Hintergrund legt das Neusser Referat Antikorruption großen Wert auf präventive Maßnahmen und Schulungen..

Quelle: NGZ