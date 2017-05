Neuss: Stadt sucht noch Dutzende Wahlhelfer

Für die Landtagswahl am Sonntag, 14. Mai, benötigt die Stadt Neuss noch dringend "ein paar Dutzend" Wahlhelfer. Dies teilte die Verwaltung gestern mit. Fest eingeplante Wahlhelfer seien kurzfristig abgesprungen.

Wahlhelfer kann sein, wer am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und mindestens seit 16 Tagen vor dem Wahltag den Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen hat. Zu den Aufgaben gehört es, Wahlbenachrichtigungen und Ausweise der Bürger zu überprüfen, Wahlberechtigungen mithilfe des Wählerverzeichnisses zu kontrollieren und das Wahlergebnis festzustellen. Wahlhelfer werden jedoch nicht den gesamten Sonntag benötigt. Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhält jeder Helfer 30 Euro. Freiwillige, die weitere Informationen benötigen oder sich als Wahlhelfer melden möchten, können sich unter der Rufnummer 02131 903210 an das Wahlamt wenden oder sich direkt über das Anmeldeformular im Wahlportal anmelden.

Insgesamt werden rund 1100 Ehrenamtler für die Besetzung der 91 Wahllokale, der 29 Briefwahllokale und als Ersatzkräfte benötigt.

Quelle: NGZ