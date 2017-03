Ausgebranntes Bürogebäude in Neuss: Stadt will Auto-Auktionshaus nach Brand im Hafen helfen

Nach dem Brand in einem Bürogebäude im Neusser Hafen beginnen jetzt die Aufräumarbeiten. Trotz immenser Zerstörung konnten einige PCs gerettet werden. Nun ist die Frage: Wo sollen die Menschen hin, die dort ihren Arbeitsplatz hatten? Von Dagmar Fischbach

Andreas Hubert ist erschüttert. "Erst wenn man es gesehen hat, begreift man, was wirklich passiert ist", sagt der Geschäftsführer vom betroffenen Auto-Auktionshaus BCA Deutschland. Er war am Sonntag zu Floßhafenstraße gekommen, hatte sich ein Bild von der Zerstörung gemacht. In der Nacht zu Samstag war im Verwaltungsgebäude des Auto-Auktionshauses BCA Feuer ausgebrochen. Der Brand hatte die oberste Etage des vierstöckigen Bürohauses komplett zerstört.

FOTO: Dagmar Fischbach

FOTO: Dagmar Fischbach

14 Stunden lang hatte die Feuerwehr gegen die Flammen gekämpft. "Das Metalldach hat unser Löschwasser abgeschirmt", sagt Einsatzleiter Frank Krieger. Die Trägerkonstruktion aus Holz habe schnell in Flammen gestanden, so dass Einsturzgefahr bestand. Seine Kollegen mussten die Löschversuche von innen zunächst abbrechen. "Wir haben dann das Dach über vier Drehleitern aufgeschnitten und den Brand gelöscht", erläutert der Einsatzeiter.

Im Inneren des Hauses – ein Bild der Zerstörung: Von der Decke hängen Kabel, auf dem Boden liegen zentimeterdick verkohlte Trümmerteile, umgestürzte Computerbildschirme, angebranntes Papier. Dazwischen stehen Schreibtische und Stühle. Inmitten des schwarz-grauen Schutts ragen die Blätter einer einzelnen Palme grün in die Höhe. An einigen Stellen geben riesige Löcher im Dach den Blick auf den Himmel frei.

FOTO: Feuerwehr Neuss

"Erstaunlich, dass wir doch noch einige intakte Computer gerettet haben", sagt Andreas Hubert und er betont: "Zum Glück ist das von Freitag auf Samstag passiert. Wir hatten 48 Stunden Zeit zu reagieren und unsere Geschäfte wieder ans Laufen zu bringen – vor allem waren aber keine Menschen im Haus."

70 der rund 170 Verwaltungsmitarbeiter ziehen morgen in ein anderes Gebäude auf dem Gelände. "Ein weiterer Teil wird zunächst im Home-Office arbeiten", erklärt Hubert. Bürgermeister Reiner Breuer und Wirtschaftsförderer Andreas Galland sicherten dem Unternehmen am Samstag schnelle Hilfe zu. "Wir bemühen uns um ein Ausweichquartier. Es gibt mehrere Optionen", erklärt Breuer. Was den Brand verursacht hat ist noch unklar. Vermutlich brach er in der Küche aus. Die Kripo ermittelt.