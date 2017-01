Neuss: Stadtverkehr: Die NGZ lädt heute zur Mobilen Redaktion

Individual- und öffentlicher Personennahverkehr, Fußgänger- und Radwegenetz, E-Mobilität - die Frage, wie bewegen sich die Neusser künftig von A nach B, beschäftigt die Bürgerschaft und die Kommunalpolitik. Die CDU hat soeben eigens einen Arbeitskreis zum Thema eingesetzt, die FDP fordert einen "Masterplan Mobilität" und auch die SPD kündigt eine Ratsinitiative an. So erwartet die Teilnehmer der Mobilen NGZ-Redaktion ein spannender Dialog, wenn sich heute um 11 Uhr - bis 12.30 Uhr - Leser, Politiker und Journalisten vor dem Café-Restaurant Drusushof zum Gedankenaustausch treffen. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Bürgermeister Reiner Breuer hat sein Kommen zugesagt. Er diskutiert ab 11.30 Uhr mit. Die Ratsfraktionen von CDU, SPD, Grünen und der FDP werden vor Ort vertreten sein. Bürgermeister Breuer wird seinen Gedanken von der "autofreien Innenstadt", die er sich am Ende eines Prozesses zur Nahmobilität vorstellen kann, näher erläutern. Die Mobile NGZ-Redaktion macht am Hamtorplatz Station, da dort einige Probleme beobachtet werden können. So muss dort der Verkehr die Bustrasse queren; häufig sind Rückstaus über den Benno-Nußbaum-Platz bis in die Erftstraße und die Drususallee hinein die Folge. Auch der gegenläufige Radverkehr in der Büttger Straße wird Thema sein.

(lue-)