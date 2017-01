Neuss: Stadtwerke neuer Partner des zdi-Netzwerks

Das Unternehmen möchte Schüler für MINT-Berufe begeistern und ihnen Karrierechancen aufzeigen.

Die Stadtwerke Neuss sind neuer Partner des zdi-Netzwerks des Rhein-Kreises Neuss. Das Kürzel "zdi" steht für "Zukunft durch Innovation". Eine zentrale Rolle spielt dabei, Schüler möglichst frühzeitig für die sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) zu begeistern. Mehr als 800 Schüler nehmen dabei an jährlich rund 60 Kursen teil. Das zdi-Netzwerk organisiert zum Beispiel berufs- und studienorientierende Maßnahmen im Bereich Naturwissenschaften und Technik - und gilt als wichtiger Baustein, um Schülern praxisnahes Wissen zu vermitteln.

Die Stadtwerke Neuss sehen die Kooperation mit dem zdi-Netzwerk auch als Chance, junge Menschen nicht nur für die MINT-Berufe, sondern auch für eine Karriere im Unternehmen zu begeistern. Ziel ist es, die Teilnehmer von Kursen, die künftig angeboten werden sollen, in Themen rund um die "Welt der Energie" einzuführen. Schwerpunkte dabei sollen die Erneuerbaren Energien sowie die Elektromobilität sein. Gemeinsames Ziel der Unternehmen und des zdi-Netzwerks Rhein-Kreis Neuss ist es, langfristig den Bedarf an Nachwuchskräften in den MINT-Berufen zu sichern.

Neben den Stadtwerken sind bereits zahlreiche Neusser Unternehmen im Netzwerk aktiv. Darunter sind auch Global Player wie 3M, Toshiba und Kawasaki Robotics. Die Kurse finden an sogenannten MINT-Lernorten statt - in Unternehmen, Schulen oder an einer Hochschule, die mit dem zdi-Netzwerk kooperiert. In den Kursen werden die Schüler über die technisch-orientierten Berufsbilder der jeweiligen Branche beziehungsweise des jeweiligen Berufsfeldes informiert. Zugleich kommen sie direkt in Kontakt mit Unternehmen und können so bereits erste Kontakte knüpfen, die später zum Beispiel auch bei Praktika behilflich sein können.

Die Stadtwerke Neuss sind nun als Partner im Boot. Das Unternehmen hat mehr als 500 Mitarbeiter und zählt damit zu den größten Arbeitgebern in Neuss.

(abu)