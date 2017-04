später lesen Neuss Stadtwerke vermarkten Ladesäulen für Elektroautos 2017-04-04T19:16+0200 2017-04-05T00:00+0200

Die Stadtwerke Neuss haben auf ihrem Baubetriebshof eine weitere Ladesäule zum "Stromtanken" in Betrieb genommen. An den beiden Ladepunkten wird ab sofort ein Teil der Elektroautos der Stadtwerke aufgeladen. Das teilte das Unternehmen gestern mit. Jörg Geerlings, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, machte sich gestern ein Bild vor Ort. "E-Mobilität ist ein Zukunftsthema", betonte er. Es sei daher "richtig und wichtig", dass die Stadtwerke dieses Feld in Neuss besetzen. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Stephan Lommetz demonstrierte ihm gestern das Betanken eines E-Golfs an der Ladesäule.