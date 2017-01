später lesen Neuss Städtischer Musikverein sucht Sänger für Konzert Teilen

2017-01-19

Der Städtische Musikverein Neuss 1844 plant, am 5. November zunächst in der Neusser Christ-König Kirche und am 12. November dann in Grevenbroich die Werke "Stabat Mater" von Gioacchino Rossini und "Gloria in D" von Antonio Vivaldi aufzuführen. Für diese Konzerttermine sucht der Chor Stimmen, vor allen Dingen Tenöre und Bässe. Geprobt wird immer dienstags von 19.45 bis 21.45 Uhr in der Janusz-Korczak-Gesamtschule (Platz am Niedertor). Für beide Aufführungen steht der Städtische Musikverein Neuss zusammen mit dem Musikverein Grevenbroich auf der Bühne. Die Chöre kooperieren schon seit Jahren.