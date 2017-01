später lesen Neuss Stiftungsforum der Bü.NE stellt Projekte vor Teilen

Twittern







Eine gute Gelegenheit für interessante Begegnungen will die Bürgerstiftung Neuss (Bü.NE) am Donnerstag, 19. Januar, beim traditionellen Stiftungsforum ab 19 Uhr in der Pegelbar (Am Zollhafen 5) bieten. Informationen, Gespräche, Musik und Gedankenaustausch mit Gästen und Bü.NE-Aktiven stehen auf dem Programm.