Neuss: Stolpersteine für Opfer aus dem Widerstand

Mit Stolpersteinen aus der Werkstatt des Kölner Künstlers Gunter Demnig wird schon an 28 Stellen im Stadtgebiet an Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Gestern kamen vier weitere hinzu. Die Schaffung dieser Erinnerungsorte ermöglichen die Neusser Sozialdemokraten, die beim "Politischen Aschermittwoch" im vergangenen Jahr für diesen Zweck gesammelt hatten. Zu einem dieser vier Namen hat Michael Hohlmann vom Ortsverein Neuss-Stadtmitte, seit 46 Jahren Genosse, eine besondere Beziehung: "Ich habe Josef Giebels noch persönlich kennengelernt", sagt er über den politischen Widerstandskämpfer der SAP, der sich in den 1970er-Jahren wieder der SPD anschloss.

Giebels war der einzige der vier gestern Geehrten, der den Krieg tatsächlich überlebte. Er konnte auch ein Porträt retten, das einer seiner Mithäftlinge im Zuchthaus Vechta von ihm machte. Dort saß Giebels ein, nachdem er 1935 wegen "Hochverrats" festgenommen und 1936 abgeurteilt worden war. Dieses Bild vertraute Giebels 1989 Michael Hohlmann an, der die Schriftleitung für eine Arbeit zur Geschichte der Neusser SPD übernommen hatte. An Giebels erinnert nun ein Stolperstein, der vor dem Haus Weißenberger Weg 81, einem Mehrfamilienhaus aus den 1920er Jahren, von Gunter Demnig verlegt wurde.

Mit seinen Stolpersteinen ist Demnig inzwischen international gefragter Gast und kann daher eigentlich nur noch einmal im Jahr kommen. Für Neuss macht er in diesem Jahr eine Ausnahme, denn am 8. Mai kommen Nachfahren der Familie Levi aus Argentinien. Sie wollen dabei sein, wenn am Büchel für Opfer aus ihrer Familie ein Stolperstein verlegt wird. Die SPD wird an diesem Tag einen weiteren Stolperstein für den jüdischen Mitbürger Karl Frohwein stiften. Der 1895 geborene Metzger aus Grimlinghausen war zwar zur Jahreswende 1944/45 noch nach Theresienstadt verschleppt worden, überlebte aber - und kehrte als einziger Jude nach Neuss zurück.

Man habe darauf geachtet, dass Opfer des politischen Widerstandes ebenso wie jene des Holocaust geehrt werden, erklärt Hohlmann die Auswahl der SPD. Und: Es sollten stärker Menschen aus den Vororten erwähnt werden.

Quelle: NGZ